Laura Pausini pubblico basito durante l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Durante l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Laura Pausini ha sorpreso il pubblico con un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole. La cantante ha cantato con passione, ma alcuni spettatori sono rimasti sbalorditi dalla sua performance, che si è allontanata dalle aspettative di un’interpretazione più tradizionale. La serata, pensata per celebrare l’orgoglio nazionale, ha preso una piega inaspettata e subito ha fatto discutere sui social.

La serata inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina avrebbe dovuto celebrare l'orgoglio nazionale e l'apertura di un evento destinato a entrare nella storia. Tra ospiti internazionali, scenografie spettacolari e momenti pensati per emozionare il pubblico di tutto il mondo, l'attenzione si è concentrata fin da subito sulle grandi voci chiamate a rappresentare l'Italia sul palco. Non solo l'attesa esibizione di Mariah Carey, ma anche un altro momento centrale della cerimonia ha catalizzato reazioni e commenti, soprattutto nelle ore successive. A interpretare l'inno nazionale è stata Laura Pausini, chiamata a dare voce a Il Canto Degli Italiani, la composizione di Goffredo Mameli che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell'identità del Paese.

