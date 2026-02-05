Charlize Theron contro la guerra Vittoria Ceretti portabandiera Laura Pausini e l’Inno davanti a Mattarella | indiscrezioni della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 si avvicina e promette di essere uno show ricco di sorprese. Charlize Theron dovrebbe salire sul palco per parlare contro la guerra, mentre Vittoria Ceretti sarà la portabandiera dell’Italia. Tra gli ospiti ci saranno anche Laura Pausini, che canterà l’Inno nazionale davanti al presidente Mattarella. L’evento del 6 febbraio a San Siro si prepara a diventare un grande momento di festa e di messaggi forti, con musica, moda e cultura che si uniscono per

Matilda De Angelis e l’omaggio alla Dolce Vita Tra i primi momenti della cerimonia, stando alle indiscrezioni, ci sarà una sequenza fortemente ispirata all’immaginario del cinema italiano. Al centro dovrebbe esserci Matilda De Angelis, chiamata a incarnare una diva da Dolce Vita, un omaggio dichiarato a Federico Fellini. La colonna sonora attraverserebbe alcuni pilastri della tradizione musicale italiana - da Puccini a Rossini, passando per Verdi - per poi cambiare registro e aprirsi a una dimensione più pop ed esplosiva. In questo passaggio entrerebbe in scena Raffaella Carrà. Mariah Carey e Volare Uno dei momenti più attesi della serata avrà come protagonista Mariah Carey. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Laura Pausini sarà tra gli ospiti della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro.

Laura Pausini e l’Inno davanti a MattarellaLa Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 si preannuncia come un grande racconto italiano per il mondo: star internazionali, tributi culturali, moda, pop e un messaggio contro la guerra: voci e ... vanityfair.it

