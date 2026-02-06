Cerimonia d' apertura delle Olimpiadi | Laura Pausini incanta San Siro con l' inno di Mameli

Questa notte San Siro si è riempito di emozioni con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tra le tante attività, Laura Pausini ha preso il microfono e ha cantato l'inno di Mameli, coinvolgendo il pubblico con una voce potente e carica di energia. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti e ha dato il via ufficiale alla manifestazione.

Ha avuto certamente una parte da protagonista la cantante romagnola che ha intonato l'inno italiano nella cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina Un inno di Mameli cantato con rara energia per l'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. E a intonare le note dell'inno d'Italia è stata proprio Laura Pausini. Fresca della consegna del Tapiro d'Oro, la cantante ravennate non si è fatta intimorire dalla folla di San Siro né dalla cerimonia di rilievo internazionale. Poco prima delle 20.30 Pausini è stata una delle grandi protagonisti della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici.

