Laura Pausini canta l’inno d’Italia ma finisce malissimo per lei

Alla cerimonia di apertura dei Giochi, Laura Pausini ha interpretato l’inno nazionale, ma la sua performance è finita male. La cantante ha cantato “Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli, e il pubblico ha notato subito qualche intoppo. La voce è scivolata, e l’interpretazione non è stata all’altezza delle aspettative. La scena ha suscitato commenti e qualche sorriso tra gli spettatori presenti.

Durante l’evento inaugurale dei Giochi, Laura Pausin i è stata chiamata a interpretare Il Canto degli Italiani, l’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli. Una scelta di forte richiamo, considerando il profilo internazionale dell’artista e la visibilità globale della cerimonia, trasmessa in diretta da Rai 1 ed Eurosport. La cantante ha eseguito l’inno con uno stile personale, riconoscibile, lontano da una resa tradizionale o corale. Una lettura che ha immediatamente diviso il pubblico, soprattutto quello dei social, dove il video ufficiale condiviso da Eurosport ha iniziato a raccogliere commenti nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Laura Pausini canta l’inno d’Italia ma finisce malissimo per lei Approfondimenti su Laura Pausini Inaugurazione Milano-Cortina, Laura Pausini canta l'Inno di Mameli: e il Tricolore... Questa sera a San Siro, Laura Pausini ha preso il microfono e ha aperto l’esecuzione dell’Inno di Mameli. Olimpiadi, atleti da 92 paesi. E Laura Pausini canta l'Inno di Mameli San Siro si accende di luci e musica per l’apertura delle Olimpiadi invernali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Laura Pausini Inaugurazione Argomenti discussi: Fiorello scherza: Fan di Mameli in rivolta per Laura Pausini alle Olimpiadi; Milano-Cortina, Laura Pausini canta l'inno nazionale a San Siro. Il video di Affaritaliani; Olimpiadi Milano Cortina, Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro; Pausini emoziona con l’Inno di Mameli. Mariah Carey, Bocelli e Ghali illuminano i Giochi. Milano Cortina, brividi per l’inno di Laura Pausini ma scoppia la polemica: Non è una canzonettaLaura Pausini canta l'Inno di Mameli alla cerimonina inaugurale delle Olimpiadi e spacca il web, tra ovazioni e critiche di chi non ha apprezzato la sua interpretazione. libero.it Olimpiadi, atleti da 92 paesi. E Laura Pausini canta l'Inno di MameliÈ la sera di San Siro a segnare l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con una cerimonia d'apertura ... iltempo.it Dall'arrivo del presidente della Repubblica all'inno cantato da Laura Pausini passando per Ghali e l'omaggio ad Armani facebook Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.