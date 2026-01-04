Porte aperte e spettacolo al Velodromo l' Athletic Palermo strapazza il Messina | 4-0 e primo posto a soli 2 punti

L’Athletic Palermo ha esordito nel 2026 con una vittoria netta contro il Messina, conclusa 4-0, al Velodromo Paolo Borsellino. In occasione dell’apertura al pubblico dello stadio, i nerorosa hanno conquistato il primo posto in classifica, a due punti di distanza dalla seconda. Questa partita segna un inizio positivo per la squadra nel girone di ritorno del campionato di Serie D girone I.

