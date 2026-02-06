Milano Cortina Lara Naki Gutmann incanta | chi è la pattinatrice che fa sognare l’Italia

Lara Naki Gutmann ha fatto parlare di sé durante la prima giornata di gare a Milano-Cortina 2026. Sulle note della colonna sonora dedicata a Lidia Poët, la pattinatrice ha conquistato il pubblico e si è classificata terza, stabilendo il miglior risultato della stagione. Una prestazione che ha sorpreso e fatto sognare gli spettatori presenti.

