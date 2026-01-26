Il tecnico del Barcellona Laporta si scaglia contro l’agente di Dro in una situazione spiacevole

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha espresso dubbi e critiche nei confronti dell’agente di Dro Fernández, coinvolto in una disputa relativa al trasferimento del giovane centrocampista al Paris Saint-Germain. La situazione, che coinvolge aspetti di fiducia e accordi, si è evoluta in una fase delicata, evidenziando le tensioni tra le parti e l’importanza di rispettare gli impegni presi.

2026-01-26 12:36:00 Breaking news: Il Paris Saint-Germain dovrebbe completare l’acquisto di Dro Fernandez questa settimana Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha accusato l’agente di Dro Fernández di aver mantenuto la parola data con il giovane centrocampista in procinto di passare al Paris Saint-Germain. Dro, 18 anni, è considerato una delle prospettive più brillanti emerse da La Masia negli ultimi anni, ma non porterà avanti la sua carriera in Catalogna dopo essere stato frustrato dalla mancanza di tempo per giocare al Camp Nou. È pronto a unirsi al PSG con i campioni d’Europa disposti a pagare una cifra gonfiata di 8 milioni di euro – leggermente superiore alla sua clausola rescissoria – come gesto di buona volontà.🔗 Leggi su Justcalcio.com

