la cerimonia di apertura delle olimpiadi in italia vista dagli altri

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Italia ha suscitato reazioni miste all’estero. I giornali stranieri nel complesso hanno apprezzato lo svolgimento, anche se alcuni hanno criticato l’insistenza sull’armonia e la scelta di distribuire la sfilata in più città, invece di concentrarla in un’unica location.

Ai giornali stranieri nel complesso è piaciuta, con qualche critica all'insistenza sull'“armonia” e alla sfilata sparpagliata in più città I principali quotidiani e siti stranieri hanno generalmente apprezzato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Molti l’hanno giudicata spettacolare ed elegante, anche se con alcune parti un po’ stereotipate. Qualche critica ha riguardato la dispersione generata dalla sfilata “diffusa” degli atleti e il fatto che il tema principale della cerimonia, “Armonia”, stonasse un po’ con l’attuale situazione internazionale, evidenziata anche nei fischi alla delegazione israeliana e al vicepresidente statunitense J. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Giorgio Armani ha rubato la scena alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, anche se non era presente fisicamente.

Milano si prepara a vivere una giornata intensa.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere; Con Rai Sport e Rai Radio 1 la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi invernali; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance.

La cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina vista dall'alto: il volo con l'elicottero della Polizia di Stato sopra San SiroImmagini uniche che testimoniano la bellezza e unicità della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sono quelle realizzate dal fotografo Massimo Sestini in volo sopra lo ... video.corriere.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri ... ilfattoquotidiano.it

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com

Come avrete visto, alla cerimonia delle Olimpiadi ho preferito vedere un bel film. E leggendo i commenti mattinieri ho fatto bene. Tra Auro Bulbarelli espulso dalla telecronaca perché ha spoilerato la sorpresa di Mattarella (un po’ di comprensione, dai, è leghist facebook