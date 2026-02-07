L’Angelini deve tirarsi fuori dai guai

Il campionato di volley femminile di serie B1 entra nella fase di ritorno. Cesena deve cambiare marcia dopo un inizio di stagione difficile. Le ragazze cercano di uscire dalle zone basse della classifica e di trovare più continuità. La squadra sa che ora le sfide sono decisive per risalire e riaccendere le speranze di una buona posizione.

Al via anche il girone di ritorno del campionato di volley femminile di serie B1, che dovrà vedere Cesena cambiare passo rispetto a una più che turbolenta prima parte di stagione, con l'intento di allontanarsi dalle sabbie mobili del fondo classifica. Dopo due settimane di riposo, la squadra di coach Lucchi ripartirà sul campo dell'Osgb Volley, a Campagnola Emilia, con fischio d'inizio del match alle 18. Le bianconere affronteranno una realtà solida del campionato, terza forza del girone con 30 punti in classifica. Per Cesena, terzultima a quota 11, ogni punto può fare la differenza. L'Angelini arriva a quest'impegno dopo aver incassato un altro ostacolo, l'infortunio della palleggiatrice Camilla Lupoli alla mano sinistra.

