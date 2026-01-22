Il Napoli si trova in una posizione difficile dopo le recenti partite di Champions League, scivolando al 25º posto e fuori dalla zona playoff. Con la fase a gironi ormai alle battute finali, la squadra dovrà affrontare sfide decisive per cercare di qualificarsi per le prossime competizioni europee. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per invertire questa tendenza.

Adesso sì, la questione si fa complessa. Al termine delle ultime gare della penultima giornata di Champions il Napoli scivola al 25esimo posto, ovvero fuori dalle prime 24 che avranno accesso alla prossima fase (tra ottavi e playoff). Mai traguardo fu così in salita per il Napoli che ora guarda i playoff di Champions League come un puntino piccolo piccolo alla fine di un tunnel decisamente scuro. Colpa di una serie di sciagurati risultati che nelle prime sette gare del super girone hanno complicato le cose per Conte e i suoi ragazzi. Appena un punticino raccolto lontano dal Maradona, quello di Copenaghen, che per altro è maturato solo al termine di una partita che il Napoli aveva tutte le possibilità di controllare e vincere dopo il gol di McTominay e l’espulsione di Daleney. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Champions, Napoli nei guai: è fuori dai playoff

