Noa Lang processato e condannato il ragazzo che ha minacciato di morte Lang e sua madre dopo Feyenoord-Psv
La notizia è del giornale on line olandese Hln. Oggi si è svolto il processo al 19enne che ha minacciato di morte Noa Lang e sua madre dopo Feyenoord-Psv 2-3. È stato condannato a 20 ore di servizi sociali più una pena sospesa di altre 20 ore. Scrive il giornale olandese Hln: Dopo lo scontro diretto dell’11 maggio scorso tra Feyenoord e Psv dello scorso maggio, la polizia è stata particolarmente attenta alle reazioni nei confronti di Noa Lang. L’ex giocatore del Club Brugge, poi del Psv, era stato fischiato e insultato per tutta la partita, aveva segnato il gol del pareggio e poi al 95esimo il gol vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Clamoroso CdM: "Neres, Lang e Lucca via già a gennaio!" ? - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Noa Lang: “Ho parlato solo una volta con Conte, non so cos’altro fare per giocare” - 2 contro il PSV, Noa Lang è tornato sul suo rapporto con Conte: le parole dell’attaccante del Napoli Non è stato sicuramente l’approccio che Noa Lang sognava con la maglia del ... Come scrive gianlucadimarzio.com