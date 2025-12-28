È venuto a mancare Gary Graffman, rinomato pianista di Manhattan e maestro di fama internazionale. La sua lunga carriera, caratterizzata da un impegno costante nella musica classica, lascia un'importante eredità artistica. Ricordato per la sua dedizione e talento, Graffman ha influenzato generazioni di musicisti, tra cui il famoso Lang Lang. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo musicale.

Si è spenta un’autentica leggenda, una di quelle figure amate a livello internazionale, dalla lunghissima carriera interamente dedicata alla musica. È morto Gary Graffman, celebre pianista statunitense, didatta e figura di riferimento della musica classica del Novecento. Graffman, 97 anni, si è spento sabato 27 dicembre nella sua casa di New York dopo una breve malattia. A darne notizia è stata l’amica Jenny Cho al New York Times. La sua carriera, iniziata sotto il segno del talento prodigioso, fu profondamente segnata da una rara patologia neurologica che lo costrinse a reinventarsi come interprete per la sola mano sinistra, oltre che come insegnante e dirigente musicale di primo piano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Musica in lutto: addio a Gary Graffman, il pianista di Manhattan e maestro di Lang Lang

