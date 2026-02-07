L’Aned alle Fermi per la Memoria | Tredicenni ammutoliti E ricordi

I ragazzi delle terze della scuola Fermi hanno vissuto una mattinata intensa con l’Aned. Circa 180 studenti ascoltano con attenzione le testimonianze e i ricordi legati alla memoria storica. La presenza dei dirigenti Riccardo Fattori e Luca Borgioli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che mira a far riflettere i giovani sul passato. Tredicenni ammutoliti davanti alle storie di vite spezzate e di un passato che non si deve dimenticare.

Nuova inziativa con l' Aned alla scuola Fermi ieri mattina, in presenza di circa 180 ragazzi delle terze, del dirigente Riccardo Fattori e del dirigente del Copernico Luca Borgioli. Lo scorso anno scolastico, classi della Fermi visitarono il campo di concentramento di Fossoli e il Museo del Deportato di Carpi. Uno di loro, Martino Loglio (foto), rielaborò l'esperienza in un scritto intitolato Tredicenni ammutoliti, che fu pubblicato nel giornale scolastico fermitutti e per la sua profondità fu scelto anche per la rivista specializzzata di Aned, Triangolo rosso. L'incontro è stata l'occasione per ripercorrere l'esperienza e consegnare copie della rivista.

