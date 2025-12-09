Le due tredicenni molestate | Subito alla larga il sospettato Stop alle strumentalizzazioni

Due tredicenni sono state vittime di molestie presso una pista di ghiaccio, suscitando shock e preoccupazione nella comunità. L'evento ha portato all'attenzione pubblica la necessità di garantire sicurezza e rispetto in spazi pubblici, chiedendo di evitare strumentalizzazioni e di agire con responsabilità.

Le molestie subite da due tredicenni alla pista di ghiaccio hanno scosso il paese come un fulmine improvviso, trasformando un luogo di festa in un epicentro di tensione. Fin dalle prime ore dopo l’accaduto dal Comune era arrivata la richiesta di allontanare in via precauzionale il presunto responsabile, come confermato dal vicesindaco Andrea Colombo. Ma la situazione è precipitata quando qualcuno ha riferito che l’uomo sarebbe stato nuovamente avvistato nei pressi della pista allestita in piazza Sant’Ambrogio. È bastato questo per accendere la miccia: un gruppo di giovani si è radunato e l’atmosfera è esplosa in una rissa improvvisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le due tredicenni molestate: "Subito alla larga il sospettato. Stop alle strumentalizzazioni"

Altre letture consigliate

Le due tredicenni molestate: "Subito alla larga il sospettato. Stop alle strumentalizzazioni" - Il vicesindaco Andrea Colombo replica alle accuse della minoranza di Uniti e Liberi. Secondo ilgiorno.it