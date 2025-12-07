Aned celebra 80 anni di impegno per la memoria della deportazione

Si è concluso sabato scorso al Polo del '900 di Torino un fine settimana di commemorazioni ed eventi per celebrare gli 80 anni di attività dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti. Due giorni intensi che hanno visto intrecciarsi memoria storica e sguardo verso il futuro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it