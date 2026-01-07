Malesia l’ex premier Mahathir Mohamad ricoverato a Kuala Lumpur

L’ex primo ministro malese Mahathir Mohamad è stato ricoverato in ospedale a Kuala Lumpur, secondo quanto comunicato dai funzionari. La notizia riguarda la sua condizione di salute e il suo stato attuale. Mahathir, figura di spicco della politica malese, ha avuto un ruolo importante nel paese negli ultimi decenni. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

L’ex primo ministro malese Mahathir Mohamad è stato ricoverato in ospedale martedì, hanno detto i funzionari. Secondo il suo aiutante Mahathir è caduto al mattino e ha richiesto cure mediche e osservazione presso il National Heart Institute di Kuala Lumpur. L’ex leader centenario è entrato e uscito dall’ospedale e ha avuto una storia di problemi cardiaci. È uno degli ex capi di stato viventi più anziani del mondo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

