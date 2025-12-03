Leonardo punta sul Sud Est asiatico A Kuala Lumpur nasce un nuovo hub cyber
Leonardo ha inaugurato a Kuala Lumpur il Regional cyber center, segnando un passaggio rilevante nella mappa della sicurezza digitale del Sud Est asiatico. L’apertura inserisce la capitale malese in un circuito internazionale dedicato alla protezione di infrastrutture vitali in un momento in cui la regione accelera la propria trasformazione tecnologica e diventa terreno di confronto tra potenze. La scelta di investire in un presidio locale riflette la crescente esigenza di capacità condivise di prevenzione e risposta alle minacce informatiche, che incidono sempre più sulle dinamiche economiche e sulla stabilità istituzionale, oltre che sugli equilibri geopolitici dell’area. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Fa tappa in Liguria "Crescere Insieme", il programma con cui Leonardo punta a sviluppare una filiera nazionale dedicata agli elicotteri civili che valorizzi le eccellenze imprenditoriali italiane, riducendo la dipendenza dall'estero - facebook.com Vai su Facebook
#Leonardo svela il Michelangelo Dome: il nuovo scudo anti-missile europeo basato sull’intelligenza artificiale. Oggi l'Ad Roberto Cingolani presenta i piani avanzati del sistema Made in Italy che punta a integrare piattaforme diverse e creare una protezione ae Vai su X
Leonardo punta sul Sud Est asiatico. A Kuala Lumpur nasce un nuovo hub cyber - Leonardo ha inaugurato a Kuala Lumpur il Regional cyber center, segnando un passaggio rilevante nella mappa della sicurezza digitale del Sud Est asiatico. Si legge su formiche.net
Elicotteri e hi-tech la nuova base. Leonardo punta sul Meridione - UN NUOVO POLO STRATEGICO per il Sud e un passo avanti nel rafforzamento della rete globale di servizi del gruppo Leonardo. msn.com scrive
Leonardo cresce negli Emirati, punta su alleanze locali - Leonardo cresce, negli Emirati, in un mercato che solo nella difesa ha un budget annuale salito a 30 miliardi di ... Si legge su notizie.tiscali.it