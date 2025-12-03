leonardo punta sul sud est asiatico a kuala lumpur nasce un nuovo hub cyber

Leonardo ha inaugurato a Kuala Lumpur il Regional cyber center, segnando un passaggio rilevante nella mappa della sicurezza digitale del Sud Est asiatico. L’apertura inserisce la capitale malese in un circuito internazionale dedicato alla protezione di infrastrutture vitali in un momento in cui la regione accelera la propria trasformazione tecnologica e diventa terreno di confronto tra potenze. La scelta di investire in un presidio locale riflette la crescente esigenza di capacità condivise di prevenzione e risposta alle minacce informatiche, che incidono sempre più sulle dinamiche economiche e sulla stabilità istituzionale, oltre che sugli equilibri geopolitici dell’area. 🔗 Leggi su Formiche.net

