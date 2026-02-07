L’amarezza del tecnico | Niente energia né difesa Nuovi elementi? A volte è necessario Ivanovic | Giocati solo 10 minuti Poi non c’è più stata partita

Dusko Ivanovic si sfoga dopo la sconfitta ad Atene. Il tecnico serbo critica la squadra, che ha mostrato poca energia e difesa debole. “Giocati solo 10 minuti, poi non c’è più stata partita”, dice Ivanovic, che ammette la necessità di nuovi elementi per migliorare. La sua amarezza è evidente, e il tono non lascia spazio a fraintendimenti.

ATENE (Grecia) Amaro il commento di Dusko Ivanovic. Il telegramma del Sergente di Ferro è tutt’altro che conciliante con il gruppo. "Congratulazioni all’ Olympiacos, che ha giocato da grande squadra. Noi abbiamo giocato 10’, poi non c’è stata energia, difesa, gioco di squadra, nessuna partita. Le aggiunte di tante squadre? Io credo che il vantaggio maggiore sia per le squadre che hanno elementi che stanno da tempo insieme. E miglioranoe giorno per giorno allenanandosi insieme. Ma è vero anche che se ti serve qualità, aggiungi qualche atleta. Aggiungere è un rischio, ma a volte è necessario". Rodolfo Rocchi, del Salus Hospital di Reggio Emilia, infine, spiega l’intervento al quale è stato sottoposto capitan Pajola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

