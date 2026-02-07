L'amara reazione di Ghali dopo la cerimonia delle Olimpiadi | Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo
Durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano e Cortina, Ghali non si è nascosto. L'artista ha commentato con parole dure, dicendo di non aver percepito nessun senso di pace o di umanità. La sua reazione ha fatto parlare molto sui social e tra gli spettatori presenti.
Sono parole amare quelle di Ghali dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina. L'artista sostiene di non avere respirato un clima di pace e di umanità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ghali Olimpiadi
“Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera”: Ghali risponde alle polemiche dopo lo show alla cerimonia di Milano-Cortina 2026
Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.
Olimpiadi Milano-Cortina, la “recensione” di Ghali: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera»
Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.
Ultime notizie su Ghali Olimpiadi
Argomenti discussi: Vannacci spezza la Lega, Salvini: Sleale; Osimana e Fabriano Cerreto, sconfitte con tanti rimpianti; Pallacanestro Trieste, notte amara: il Nymburk espugna 91-85 il PalaRubini; Eccellenza TAA. Giornata amara per il Bozner, che incassa un pesante stop tra le mura amiche.
L’amara reazione di Ghali dopo la cerimonia delle Olimpiadi: Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questoSono parole amare quelle di Ghali dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina. L’artista sostiene di non avere respirato un clima di pace e di umanità. Leggi le notizie in tempo ... fanpage.it
Condividiamo Ghali. Condividiamo Rodari. Condividiamo la pace. "Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola, a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.