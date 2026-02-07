L'amara reazione di Ghali dopo la cerimonia delle Olimpiadi | Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano e Cortina, Ghali non si è nascosto. L'artista ha commentato con parole dure, dicendo di non aver percepito nessun senso di pace o di umanità. La sua reazione ha fatto parlare molto sui social e tra gli spettatori presenti.

