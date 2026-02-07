L’addio al sindaco di Portonovo | Figura simbolo della comunità che ha dato la vita per la baia

La comunità di Portonovo ha dato l’ultimo saluto ad Aldo Roscioni, il simbolo della baia scomparso ieri mattina. Una folla si è radunata nella chiesa di San Domenico per ricordarlo, per ringraziarlo e per dire addio a una figura che ha vissuto e condiviso la vita di quei luoghi. Le persone si sono stretta intorno alla famiglia e hanno espresso il loro affetto con silenzio e ricordi.

Una folla partecipe ha accolto e salutato per l'ultima volta Aldo Roscioni, ieri mattina, nella chiesa di San Domenico. Una cerimonia sentita e appassionata, con numerosi interventi di parenti e amici, durata oltre un'ora e officiata da don Giancarlo Sbarbati, parroco della chiesa Cristo Divino Lavoratore, che Roscioni conosceva bene. Tanti anconetani sono accorsi per dare l'ultimo saluto al popolare imprenditore anconetano che abitava in via della Loggia ma che era conosciutissimo per le sue attività nella baia di Portonovo, che aveva sempre considerato una "perla" dal fascino indescrivibile. Presente il Comune dorico con l'assessore Daniele Berardinelli, l'ex sindaco Fabio Sturani, e molti altri amici di Roscioni che non hanno voluto mancare alla cerimonia, anche per portare conforto a tutta la famiglia del defunto.

