L’addio a Mauro Ciaponi Dal sindacato alla città | Instancabile volontario

La città piange Mauro Ciaponi, morto dopo una lunga vita dedicata al sindacato. Per decenni, ha lavorato nel settore calzaturiero del Comprensorio del Cuoio, aiutando i lavoratori durante le fasi di crescita e le crisi delle aziende. Un volontario instancabile, sempre in prima linea per difendere i diritti dei dipendenti.

Una vita nel sindacato del Comprensorio del Cuoio, occupandosi in modo particolare del calzaturiero, dagli anni della grande espansione delle manovie, alle prima fase della crisi delle imprese. Poi, con la pensione, l’impegno in città, nella Misericordia di cui fu consigliere competente e appassionato, e al circolo Cheli con una lunga parentesi da presidente. Mauro Ciaponi, venuto a mancare a 85 anni, è stato questo e molto altro. Se n’è andato la notte scorsa, in punta di piedi, provato dalla malattia. Mancava in giro da una manciata di giorni, mancava da quella panchina di via Iv Novembre che da qualche tempo – non potendosi più dilettare nelle lunghe camminate – era un po’ il suo ufficio che divideva con gli amici più stretti e più cari, parlando di San Miniato, di quello c’era e che oggi manca, gli piaceva sapere sempre cosa "bolliva" in pentola: iniziative, programmi, idee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

