San Mauro Pascoli aderisce alla Giornata mondiale ' Città per la vita - Città contro la pena di morte'
Il Comune di San Mauro Pascoli aderisce alla Giornata mondiale delle Città per la vita - Città contro la pena di morte, in programma domenica 30 novembre 2025. A simboleggiare l'impegno dell'Amministrazione in questa battaglia universale per i diritti umani, il Palazzo del Municipio di San Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
