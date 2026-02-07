L’accordo tra Argentina e Stati Uniti riduce i dazi e apre i mercati per contenere la Cina

L’Argentina e gli Stati Uniti hanno firmato un nuovo accordo commerciale. I due paesi eliminano i dazi su 1.675 prodotti argentini, aprendo di fatto i mercati e facilitando gli scambi tra le due nazioni. L’intesa mira anche a contenere l’influenza cinese, rafforzando le relazioni tra Buenos Aires e Washington. Ora le aziende sperano di poter esportare di più e di crescere grazie a questa svolta.

Argentina e Stati Uniti hanno firmato un accordo commerciale che elimina i dazi americani su 1.675 prodotti argentini. La firma è arrivata giovedì, ma l’intesa era nell’aria da mesi. A ottobre, gli Stati Uniti avevano annunciato l’intenzione di aumentare l’importazione di carne bovina argentina. A novembre, dopo la sorprendente vittoria elettorale di Javier Milei alle elezioni di mid term i due governi avevano annunciato un’intesa commerciale più ampia. Per l’Argentina è una notizia di portata storica. In pochi mesi Buenos Aires ha prima firmato, insieme al Mercosur, l’accordo di libero scambio con l’Unione europea, frutto di venticinque anni di trattative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

