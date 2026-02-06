Argentina e Stati Uniti hanno firmato un accordo che elimina molti dazi reciproci su prodotti. L’intesa punta a rafforzare gli scambi commerciali tra i due Paesi e migliora anche i rapporti politici, con Trump e Milei che si avvicinano. La notizia fa sperare in un nuovo impulso per il commercio tra le due nazioni.

L’Argentina è governata dal 2023 dal presidente Javier Milei, che da quando è al potere ha avviato molte riforme di stampo liberista ed è il più stretto alleato del presidente statunitense Donald Trump in America Latina. I due avevano già concordato l’accordo a novembre, ma lo hanno finalizzato solo ora. Pablo Quirno, ministro degli Esteri argentino, ha detto che gli Stati Uniti elimineranno i dazi su 1.675 prodotti argentini, e l’Argentina su più di 200 prodotti statunitensi. Questo servirà ad attirare maggiori investimenti statunitensi in Argentina, con l’obiettivo di aiutare l’economia del paese – in crisi da tempo – a crescere e attirare capitali stranieri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Argentina e Stati Uniti toglieranno i dazi reciproci su moltissimi prodotti

Approfondimenti su Argentina Stati Uniti

Nella seconda giornata del girone A della United Cup 2026, gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno ottenuto una vittoria difficile contro l’Argentina.

La recente proposta di dazi annunciata da Donald Trump in relazione alla Groenlandia ha riacceso le tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Argentina Stati Uniti

Argomenti discussi: Argentina e Stati Uniti toglieranno i dazi reciproci su moltissimi prodotti; Minerali critici: intesa strategica tra Argentina e Stati Uniti; Asse minerario tra Argentina e Stati Uniti: nasce il nuovo polo dei minerali critici nel continente americano; Argentina e Stati Uniti firmano accordo reciproco su commercio e investimenti.

Argentina e Stati Uniti toglieranno i dazi reciproci su moltissimi prodottiHanno firmato un accordo commerciale molto importante, che rafforza anche il legame politico tra Trump e Milei ... ilpost.it

Minerali critici: intesa strategica tra Argentina e Stati UnitiL’Argentina e gli Stati Uniti hanno compiuto un nuovo passo nel rafforzamento della cooperazione economica e strategica, firmando a Washington un accordo sui minerali critici ... interris.it

Scadenza trattato START tra USA e Russia amplificherà i rischi nucleari globali Il trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New START) tra Stati Uniti e Russia è scaduto e decaduto il 5 febbraio. Dopo l'abrogazione del trattato INF del 2019, era questo l'un facebook

Negli Stati Uniti stanno cambiando le raccomandazioni per gli interventi chirurgici nelle transizioni dei minori x.com