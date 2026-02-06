Argentina e Stati Uniti toglieranno i dazi reciproci su moltissimi prodotti

Argentina e Stati Uniti hanno firmato un accordo che elimina molti dazi reciproci su prodotti. L’intesa punta a rafforzare gli scambi commerciali tra i due Paesi e migliora anche i rapporti politici, con Trump e Milei che si avvicinano. La notizia fa sperare in un nuovo impulso per il commercio tra le due nazioni.

L’Argentina è governata dal 2023 dal presidente Javier Milei, che da quando è al potere ha avviato molte riforme di stampo liberista ed è il più stretto alleato del presidente statunitense Donald Trump in America Latina. I due avevano già concordato l’accordo a novembre, ma lo hanno finalizzato solo ora. Pablo Quirno, ministro degli Esteri argentino, ha detto che gli Stati Uniti elimineranno i dazi su 1.675 prodotti argentini, e l’Argentina su più di 200 prodotti statunitensi. Questo servirà ad attirare maggiori investimenti statunitensi in Argentina, con l’obiettivo di aiutare l’economia del paese – in crisi da tempo – a crescere e attirare capitali stranieri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

