Mercati in forte calo | pesa lo scontro tra Europa e Stati Uniti sui dazi e la Groenlandia

I mercati finanziari registrano un calo, influenzati dalle tensioni tra Europa e Stati Uniti riguardo ai dazi commerciali. La situazione si intensifica con le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump, che alimentano l'incertezza globale. Anche la Groenlandia entra nel quadro delle preoccupazioni internazionali, contribuendo a una fase di instabilità sui mercati.

I mercati finanziari arretrano sotto il peso delle crescenti tensioni tra Europa e Stati Uniti, tornati ai ferri corti dopo le nuove minacce del presidente Donald Trump. Il leader americano ha annunciato l’intenzione di inasprire i dazi su otto Paesi europei fino a quando agli Stati Uniti non sarà consentito acquistare la Groenlandia, alimentando un clima di forte incertezza geopolitica. In Asia l’andamento dei listini è contrastato, nonostante un dato macroeconomico rilevante: il Pil cinese nel 2025 ha centrato l’obiettivo di crescita del 5% fissato da Pechino. Il segnale positivo, però, non è bastato a rasserenare gli investitori globali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Groenlandia, Trump annuncia dazi: scontro Stati Uniti-Europa

La recente proposta di dazi annunciata da Donald Trump in relazione alla Groenlandia ha riacceso le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Questa mossa si inserisce in un quadro di negoziati commerciali e dispute geopolitiche, evidenziando come le questioni territoriali possano influenzare le relazioni internazionali. Analizzare le implicazioni di questa decisione è importante per comprendere i possibili sviluppi futuri nelle dinamiche globali.

