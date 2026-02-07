La Zes e le sue ultime novità per Forza Italia le Marche diventano una terra di opportunità per fare impresa

Da Ancona arriva una notizia che fa discutere. Con la pubblicazione delle istruzioni dell’Inps e la firma di un nuovo protocollo sul credito, il Governo annuncia ufficialmente l’avvio dello sviluppo della Zes Unica nelle Marche. Per Forza Italia, questa mossa significa aprire nuove opportunità per le imprese locali, che ora potranno contare su strumenti concreti per ridurre i costi e investire di più. La regione si prepara a diventare un polo di attrazione per chi vuole fare impresa.

L'assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli sottolinea l'impegno degli esponenti di FI Francesco Battistoni e Jessica Marcozzi per il raggiungimento del risultato ANCONA – Entra ufficialmente nel vivo lo sviluppo della Zes Unica nelle Marche. Con la recente pubblicazione delle istruzioni operative dell'Inps e la firma del nuovo protocollo per il credito, il Governo mette a disposizione delle imprese locali strumenti concreti per abbattere i costi del lavoro e finanziare nuovi progetti. Si tratta di un pacchetto di misure strategiche che trasforma la regione in un'area ad alta competitività, favorendo l'occupazione stabile e la crescita del tessuto produttivo marchigiano.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Zes Marche

Il presidente Acquaroli sottolinea l'importanza delle opportunità offerte dalla terra e dall’innovazione, evidenziando la ZES come una vera rivoluzione per lo sviluppo locale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zes Marche

Argomenti discussi: Zes Unica: incentivi alle assunzioni e accesso al credito, opportunità concrete per le Marche; Bonus ZES e ZLS: regole e modelli 2026; ZES Unica e ZLS: pronti i Modelli per il triennio 2026-2028; Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio.

«Dalla Zes opportunità per le imprese crediti d’imposta e agevolazioni fiscali»MACERATA Consolidare il tessuto produttivo, sostenere l’innovazione tecnologica e attrarre nuove iniziative imprenditoriali. Sono gli ... msn.com

Bonus assunzioni Zes Unica, l’Inps sblocca lo sgravio contributivo per lavoratori al SudIl via libera giunge dopo mesi di attesa. L’incentivo si applica infatti alle assunzioni già formalizzate da settembre 2024 a dicembre 2025. Paletti e requisiti sono però abbastanza rigidi e ... quifinanza.it

Forza Italia facebook

Sondaggi politici, Lega in difficoltà. Forza Italia la stacca x.com