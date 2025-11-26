La Zes Unica arriva nelle Marche | la presentazione ad Ancona e le nuove opportunità per sviluppo e competitività
ANCONA – Stimolare gli investimenti, rafforzare la competitività dei territori e rendere molto più rapido l’avvio di nuove attività imprenditoriali: sono questi gli obiettivi della Zona Economica Speciale (Zes) Unica, la cui estensione alla Regione Marche è stata presentata oggi ad Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
