La Zes Unica arriva nelle Marche | la presentazione ad Ancona e le nuove opportunità per sviluppo e competitività

Anconatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Stimolare gli investimenti, rafforzare la competitività dei territori e rendere molto più rapido l’avvio di nuove attività imprenditoriali: sono questi gli obiettivi della Zona Economica Speciale (Zes) Unica, la cui estensione alla Regione Marche è stata presentata oggi ad Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

zes unica arriva marcheZes unica nelle Marche, 'nuova opportunità per competere' - "Stimolare gli investimenti, rafforzare la competitività dei territori e rendere molto più rapido l'avvio di nuove attività imprenditoriali: sono questi gli obiettivi della Zona Economica Speciale (Ze ... Secondo ansa.it

zes unica arriva marcheMarche nella Zes unica: via libera definitivo in Parlamento - Il disegno di legge, già passato al Senato, è stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Segnala rainews.it

zes unica arriva marcheUmbria ufficialmente nella Zes unica: arriva l’approvazione finale - Sì, perché la commissione bilancio ha appena approvato in sede legislativa, vale a dire senza che il disegno di legge approdi in Par ... Come scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Zes Unica Arriva Marche