Il presidente Acquaroli | La nostra sfida per i giovani una terra che dà opportunità E la Zes è una rivoluzione

Il presidente Acquaroli sottolinea l'importanza delle opportunità offerte dalla terra e dall’innovazione, evidenziando la ZES come una vera rivoluzione per lo sviluppo locale. In un contesto di crescita e rinnovamento, il suo intervento si concentra sulla sfida di creare un futuro promettente per i giovani e l’economia della regione.

Ancona, 15 dicembre 2025 – Aveva partecipato e ‘aperto’ la festa per i 140 anni del Carlino a Macerata, alla fine di giugno. L’ha chiusa ad Ancona (foto), oggi, tracciando un bilancio dei primi mesi del mandato (bis) e disegnando gli orizzonti futuri. L’esordio del presidente Francesco Acquaroli, però, è con gli auguri e i complimenti per la così lunga presenza del quotidiano nel territorio. Poi, intervistato dal vice direttore del Carlino, Valerio Baroncini, riavvolge il nastro. DCIM100GOPROG0082745.JPG Governatore Acquaroli, come ha vissuto una campagna elettorale molto impegnativa? “È stato un impegno totalizzante per la pressione che si percepiva, essendo le Marche la prima regione al voto. Ilrestodelcarlino.it

