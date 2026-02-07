La teoria del medianone

Questa mattina, in un’intervista informale, un ex calciatore ha raccontato di aver giocato a calcio da ragazzo, anche se a livello amatoriale. Ha spiegato che il suo allenatore lo faceva scendere in campo più per amicizia che per meriti sportivi, e non si è trattenuto dal fare qualche battuta sulla sua esperienza.

Anch’io ho giocato a calcio (chissenefrega!). Un calcio minore, amatoriale. Avevo un allenatore che mi faceva giocare sempre in quanto mio amico, non perché me lo meritassi. Questo amico allenatore però era stato un giocatore di livello, costretto a ritirarsi presto dal calcio professionistico a causa di vari infortuni. Ebbene, l’amicoallenatore, per arrivare al punto (finalmente), sapeva come mettere in campo una squadra. Aveva idee semplici, ma molto efficaci. Con un mediano di stazza, giocava sempre palla alta su di lui nei rinvii del portiere. Il “medianone” la prendeva di testa, indirizzandola sulle tre o quattro “mosche” (noi) che agivamo in attacco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La teoria del medianone Approfondimenti su Medianone Teoria Alex Pretti e la teoria del complotto del soldato dell’IDF Circola in rete uno screenshot di un post su X che mette in dubbio la versione ufficiale sulla morte di Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a gennaio 2026. Inter Liverpool, la «teoria del caos» di Chivu: il significato nascosto delle parole del tecnico nerazzurro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Olga Desiato, Ultime notizie su Medianone Teoria Argomenti discussi: Ad Arezzo Vittorio Gallese con il libro Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica. La Teoria del TuttoLa Teoria del Tutto è un film del 2014 di genere biografico, drammatico, sentimentale, diretto da James Marsh, con Eddie Redmayne, Felicity Jones e Emily Watson, della durata di 123 minuti, è ... comingsoon.it Dalla teoria alla pratica: continua l’esperienza in Ludoteca per le classi terze delle Scienze Umane! E cosa succede quando i nostri studenti mettono da parte i libri di pedagogia per entrare in una ludoteca Succede che le teorie di Piaget e Vygotskij pren facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.