Inter Liverpool la teoria del caos di Chivu | il significato nascosto delle parole del tecnico nerazzurro
Inter News 24 Inter Liverpool, Chivu e la «teoria del caos»: secondo il Corriere della Sera è questa la chiave del nuovo ciclo nerazzurro! Le ultime. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, le parole di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, continuano a far discutere. A tornare sul tema è stato il Corriere della Sera, che ha analizzato nel dettaglio il significato della tanto citata «teoria del caos», diventata uno dei concetti centrali del nuovo corso tecnico interista. Secondo il quotidiano, il caos evocato da Chivu non è disordine puro, ma una fase di trasformazione controllata: «Interessante questa “teoria del caos”, al cospetto di un avversario che sta vivendo tutt’altro tipo di confusione, con il ribelle Mohamed Salah rimasto a casa». 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
? #Inter, battere il #Liverpool sarebbe un salto triplo
Il Liverpool è in netta difficoltà, ma giocare in Champions coi Reds non è mai facile… come finirà stasera? #Chivu #Inter #Liverpool #ChampionsLeague #calcio
CorSera – La teoria del caos di Chivu: cosa intendeva ieri il tecnico dell’Inter - Il focus dal quotidiano sulle parole pronunciate dall'allenatore nerazzurro in conferenza stampa nella giornata di ieri pre Inter- Scrive msn.com
