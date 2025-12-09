Inter Liverpool la teoria del caos di Chivu | il significato nascosto delle parole del tecnico nerazzurro

Inter News 24 Inter Liverpool, Chivu e la «teoria del caos»: secondo il Corriere della Sera è questa la chiave del nuovo ciclo nerazzurro! Le ultime. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, le parole di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, continuano a far discutere. A tornare sul tema è stato il Corriere della Sera, che ha analizzato nel dettaglio il significato della tanto citata «teoria del caos», diventata uno dei concetti centrali del nuovo corso tecnico interista. Secondo il quotidiano, il caos evocato da Chivu non è disordine puro, ma una fase di trasformazione controllata: «Interessante questa “teoria del caos”, al cospetto di un avversario che sta vivendo tutt’altro tipo di confusione, con il ribelle Mohamed Salah rimasto a casa». 🔗 Leggi su Internews24.com

