La svolta di Novoli Casette vicino l’addio Primi sopralluoghi

La svolta di Novoli segna la fine di un’epoca. Dopo 13 anni, le casette di legno vicino al tribunale stanno per essere smantellate. I primi sopralluoghi sono già stati fatti e presto partiranno i lavori di rimozione. I residenti aspettano con speranza, alcuni con nostalgia, questa trasformazione che segna l’addio a un pezzo di storia del quartiere.

Eppur (qualcosa) si muove, direbbe Galileo Galilei se potesse passare oggi in viale Guidoni. Dopo 13 anni stanno per essere smantellate le casette di legno fronte tribunale. O meglio, più che smantellate, smontate e restaurate per poi essere rimontate a Rovezzano in un’area contigua a via Rocca Tedalda individuata dal Comune, dove andranno ad accogliere altre famiglie indigenti in lista per un alloggio popolare: si prevede entro metà 2027. Tredici anni di cui dodici di tribolazioni per chi le abitava, perché si tratta di case popolari provvisorie – per così dire visto che gli anni dovevano essere solo quattro – in attesa che fossero costruiti i palazzi di via Torre degli Agli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Novoli vive un incubo tra materassi e rifiuti.

