Novoli vive un incubo tra materassi e rifiuti. La ex sede Telecom in viale Guidoni, ormai abbandonata da anni, si trasforma di notte in un rifugio improvvisato per balordi. La zona, di fronte al Palazzo di Giustizia, si riempie di gente che cerca riparo, lasciando dietro di sé un panorama di degrado e sporcizia. La situazione si aggrava, e le segnalazioni dei residenti aumentano.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Da sede direzionale a rifugio improvvisato. È la triste realtà dell’ ex sede Telecom Italia in viale Guidoni, proprio di fronte al Palazzo di Giustizia: un grande complesso abbandonato da anni che, soprattutto nelle ore notturne, diventa un riparo di fortuna. Degrado a Novoli Un’immagine che stride con il valore architettonico dell’edificio, progettato da Giovanni Michelucci e per tanti anni cuore operativo di una realtà strategica. Gli anfratti dell’edificio vengono utilizzati come ricovero, tra materassi, coperte e rifiuti. Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto” Ma i guai più grossi sono a pochi passi dal palazzo dismesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novoli, il quartiere senza pace. Balordi tra materassi e rifiuti: incubo nelle ‘casette di legno’

