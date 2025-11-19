Occupate le casette di Novoli Firenze
Polemica a Firenze. Le 18 casette di legno di Novoli dovevano ospitare per quattro anni nuclei famigliari in difficoltà: gli assegnatari ci sono rimasti in realtà 12 anni, fino allo scorso gennaio, per poi essere finalmente trasferiti in altre case popolari. A quel punto anziché smontarle, le casette sono state abbandonate per poi essere occupate. L'amministrazione comunale di Firenze con le forze dell'ordine ha sgomberato diverse volte l'immobile, che poi però è stato puntualmente rioccupato. E i residenti sono arrabbiati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Firenze, il blitz a Novoli. Occupate le ’casette’. Residenti infuriati. Il piano per smontarle - In dieci si sono introdotti negli appartamenti ’provvisori’ costruiti per le famiglie che si sono da poco trasferite in via Torre degli Agli. msn.com scrive