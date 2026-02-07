La strada privata è un lago e residenti ci vanno a pesca

Gli abitanti di via Edoardo d’Onofrio a Colli Aniene si sono ritrovati questa mattina lungo la strada privata trasformata in un lago. La presenza dell’acqua ha impedito loro di arrivare alle proprie abitazioni e ha portato alcuni a pescare nel cortile, dove normalmente scorre la strada. I residenti non vogliono chiamarla una protesta, ma un gesto di protesta per chiedere che si faccia luce sulla situazione e si trovi una soluzione. La tensione è salita, e ora attendono risposte da parte delle autorità.

Non vogliono definirla una “protesta” ma un gesto per chiedere giustizia. Siamo a Colli Aniene, su via Edoardo d’Onofrio, a due passi da largo Franchellucci. Lì, lo scorso 2 giugno 2023, il palazzo abitato da oltre 100 persone prese fuoco. Il bilancio fu tragico: un morto e 17 feriti, con diversi.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Colli Aniene giustizia La strada di Como abbandonata a se stessa: pubblica o privata? I residenti chiedono risposte I residenti di via Cappelletti a Como chiedono da mesi un confronto con l’amministrazione comunale per chiarire se la strada sia pubblica o privata. La residenza di Putin sul lago Valdai. Voluta da Stalin e dove Eltsin ci andava a pesca La residenza di Vladimir Putin sul lago Valdai, originariamente voluta da Stalin e frequentata da Eltsin per la pesca, si trova in una zona storicamente significativa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Colli Aniene giustizia Argomenti discussi: Strada privata a uso pubblico, la manutenzione spetta ai proprietari e non al Comune; Alberi pericolosi su strada privata aperta al pubblico: chi interviene?; La strada privata è un lago e residenti ci vanno a pesca; Ivrea, residenti denunciano: strada privata ma con parcheggi e servizi comunali, asfalto a pezzi. La strada di nessuno: privata sulla carta, abbandonata nei fattiTra parcheggi comunali, servizi pubblici e asfalto divelto dalle radici, a Ivrea continua l’ambiguità su una via usata da tutti ma di cui nessuno si assume la responsabilità ... giornalelavoce.it Ivrea, residenti denunciano: strada privata ma con parcheggi e servizi comunali, asfalto a pezziDa quasi vent'anni via Bellini resta senza manutenzione. Radici spaccano la carreggiata e i cittadini chiedono la fine del rimpallo di responsabilità tra privato e Comune A Ivrea c'è una strada che vi ... msn.com La strada privata per arrivare alla donna era impercorribile dai mezzi: l’impresa a piedi facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.