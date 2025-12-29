la residenza di putin sul lago valdai voluta da stalin e dove eltsin ci andava a pesca

La residenza di Vladimir Putin sul lago Valdai, originariamente voluta da Stalin e frequentata da Eltsin per la pesca, si trova in una zona storicamente significativa. Recentemente, questa località è stata al centro di tensioni, quando i droni di Kiev hanno colpito l’area, coinvolgendo anche i figli del presidente. Un episodio che evidenzia ancora una volta le delicate dinamiche geopolitiche intorno alla figura di Putin e alle sue proprietà.

Roma, 29 dicembre 2025 – I droni di Kiev hanno preso di mira una delle residenza di Vladimir Putin, quella sul lago Valdai in Russia, dove vivono i due suoi figli, Ivan Vladimirovich e Vladimir Vladimirovich, nati dalla relazione con l'ex ginnasta Alina Kabaeva, cosa che ha scatenato l’ira del Cremlino. La zona è circondata da diversi sistemi di sicurezza e anche stazioni di anti aerea, e nessun drone è arrivato a segno. La tenuta, come altre residenze dello zar, è casa e ufficio, e comprende diversi edifici, governativi e non, poi diversi parchi giochi, un campo da golf e una pista di go-kart. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

