Questa sera a Maranello si parla di Irnerio Bertuzzi, il pilota di Enrico Mattei. Alla biblioteca Mabic alle cinque del pomeriggio, si svolge un evento dedicato alla sua storia, ancora avvolta nel mistero. Un appuntamento che richiama l’attenzione di chi vuole scoprire di più su uno dei tanti “gialli” della recente storia italiana.

Uno dei tanti ‘gialli’ della recente storia italiana al centro dell’appuntamento odierno – ore 17 – alla biblioteca Mabic di Maranello. Si intitola ‘Occhi di gatto’ la conferenza, curata dallo storico e scrittore Giorgio Viola, dedicata alla storia di Irnerio Bertuzzi, il pilota di fiducia del presidente dell’Eni Enrico Mattei, scomparso nell’esplosione in volo dove persero la vita lo stesso Mattei e il giornalista statunitense William McHale, a Bascapè (Pavia), il 27 ottobre 1962. Militare e aviatore italiano, Bertuzzi fu un pluridecorato pilota della Regia Aeronautica, e poi dell’Aeronautica Nazionale Repubblicana, specialità aerosiluranti, durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del tenente. Irnerio Bertuzzi, pilota di Enrico Mattei

Approfondimenti su Irnerio Bertuzzi

A Bologna, dal 6 al 8 febbraio 2026, WP Store apre le porte a una mostra diversa dal solito.

Sabato sera il WP Store di Bologna apre le porte a un evento dedicato agli amanti dell’arte e delle collezioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Irnerio Bertuzzi

Argomenti discussi: Io, per sempre Gatto. Domani a Tolentino Nini Salerno in Il tenente Colombo; Gianfranco Paglia a Firenze per il calendario dell’esercito; AMA Calabria, il Tenente Colombo conquista il pubblico di Lamezia Terme e Catanzaro · catanzarochannel.it; Ama Calabria, in scena a Catanzaro e Lamezia Tenente Colombo: intervista a Gianluca Ramazzotti.

L'ombra dei partigiani sulla morte del primo comandante dei carabinieri paracadutisti«Ho investigato per tutta la vita, inseguendo boss della Camorra e terroristi. Quando sono arrivato a Sondrio e mi hanno raccontato per la prima volta la storia del tenente colonnello Edoardo Alessi, ... ilgiornale.it

Irnerio BERTUZZI uff.pilota della Regia Aeronautica e poi dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana - RSI, specialità aerosiluranti, durante la 2ª GM. Insignito di 3 MAVM e della Croce di Ferro di 1ª e 2ª classe tedesche. Era nella formazione con il Com.te facebook