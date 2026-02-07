La storia del tenente Irnerio Bertuzzi pilota di Enrico Mattei

Questa sera a Maranello si parla di Irnerio Bertuzzi, il pilota di Enrico Mattei. Alla biblioteca Mabic alle cinque del pomeriggio, si svolge un evento dedicato alla sua storia, ancora avvolta nel mistero. Un appuntamento che richiama l’attenzione di chi vuole scoprire di più su uno dei tanti “gialli” della recente storia italiana.

Uno dei tanti ‘gialli’ della recente storia italiana al centro dell’appuntamento odierno – ore 17 – alla biblioteca Mabic di Maranello. Si intitola ‘Occhi di gatto’ la conferenza, curata dallo storico e scrittore Giorgio Viola, dedicata alla storia di Irnerio Bertuzzi, il pilota di fiducia del presidente dell’Eni Enrico Mattei, scomparso nell’esplosione in volo dove persero la vita lo stesso Mattei e il giornalista statunitense William McHale, a Bascapè (Pavia), il 27 ottobre 1962. Militare e aviatore italiano, Bertuzzi fu un pluridecorato pilota della Regia Aeronautica, e poi dell’Aeronautica Nazionale Repubblicana, specialità aerosiluranti, durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

