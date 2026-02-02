Dallo studio all’indagine | l’ossessione del collezionista che raccoglie analizza ricomincia Opere di Enrico Bertuzzi

A Bologna, dal 6 al 8 febbraio 2026, WP Store apre le porte a una mostra diversa dal solito. Non solo esposizione di opere, ma un viaggio nella mente di chi colleziona, analizza e ricomincia senza sosta. Si chiama The Collector’s Cycle e mette in scena il modo in cui un collezionista vive il suo rapporto con l’arte, tra ossessione e passione.

A Bologna, dal 6 al 8 febbraio 2026, WP Store ospita un evento espositivo che non si limita a mostrare opere d’arte, ma racconta un processo mentale, un rituale continuo: The Collector’s Cycle. L’esposizione, curata da Marco Fossati, è dedicata alla collezione di Enrico Bertuzzi, un uomo che non semplicemente accumula oggetti, ma vive un’ossessione intellettuale e sensibile: esplorare, studiare, trovare, ricominciare. Il ciclo non ha fine, è un’alternanza di attenzione e distacco, di accostamenti e separazioni, di scoperte che non si fermano mai. Gli oggetti esposti – dipinti, sculture, fotografie, tessuti – non sono statici, non sono esposti per mostrare il loro valore di mercato, ma per raccontare il movimento interiore del collezionista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

