The collector’s cycle | explore Study Find Repeat Opere dalla collezione di Enrico Bertuzzi

Sabato sera il WP Store di Bologna apre le porte a un evento dedicato agli amanti dell’arte e delle collezioni. Dalle 18.30 alle 24.00, si terrà l’inaugurazione di “The Collector’s Cycle: Explore”, un ciclo di incontri che invita a scoprire, studiare e trovare nuove opere. L’obiettivo è coinvolgere appassionati e collezionisti in un percorso di approfondimento, tra esposizioni e discussioni, proprio come fa chi raccoglie pezzi unici e li mette in mostra. Un’occasione per vedere da vicino le opere provenienti dalla

Sabato 7 febbraio 2026, dalle 18.30 alle 24.00, WP Store di Bologna inaugura THE COLLECTOR'S CYCLE: Explore. Study. Find. Repeat, evento espositivo a cura di Marco Fossati, che mette in scena una selezione di opere e oggetti del collezionista Enrico Bertuzzi.Collezionare significa costruire relazioni tra oggetti differenti: accostarli, spostarli, ricomporli senza sosta, fino a quando ciascuno trova la propria collocazione. Dipinti, sculture, fotografie, e materiali tessili si sovrappongono, si cercano, si incontrano e talvolta si separano, dando vita a un processo in continuo divenire.

