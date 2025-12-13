Messi svelata la statua da record alta 21 metri in suo onore ma non si trova in Argentina

Una gigantesca statua dedicata a Lionel Messi, alta 21 metri, è stata inaugurata in India, stabilendo un nuovo record mondiale. Questa imponente raffigurazione celebra l'icona del calcio, amata da milioni di tifosi nel paese asiatico. La statua, la più grande mai realizzata in onore di un calciatore, si trova a distanza dalla sua camera d'albergo, sorprendendo anche Messi stesso.

Nuovo record per Lionel Messi, anche se stavolta non si tratta di un primato ottenuto sul campo: l'otto volte Pallone d'Oro, infatti, ha scoperto a distanza dalla sua camera d'albergo una gigantesca statua a lui dedicata in India, dove i suoi tifosi sono numerosissimi: un'opera alta ben 21 metri che ad oggi è la più grande mai eretta al mondo in onore un calciatore. Dopo aver alzato al cielo con la maglia dell'Inter Miami la coppa dei campioni della Major Soccer League, il suo 48esimo trofeo in carriera che lo rende il più vincente nella storia del calcio, l'argentino ha preso parte al "GOAT India Tour 2025". Ilgiornale.it

