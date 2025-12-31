Un fungo trasforma gli scarti delle carote in super-proteine | Più buono dei normali burger vegani

Da fanpage.it 31 dic 2025

Un nuovo studio mostra come il fungo ostrica possa convertire gli scarti delle carote in proteine di elevato valore nutrizionale. Questa tecnologia permette di ottenere super-proteine gustose e sostenibili, offrendo un'alternativa innovativa ai tradizionali burger vegani. Un metodo che valorizza gli scarti agricoli e promuove un approccio più responsabile alla produzione alimentare.

Un nuovo studio svela come una particolare varietà di il fungo ostrica possa aiutare a trasformare gli scarti della lavorazione della carota in proteine nobili, dall'alto valore nutritivo e, soprattutto, molto gustose. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

