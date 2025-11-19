Anema il modello italiano che trasforma gli scarti agricoli in materiali d’eccellenza
Nel mondo della moda e del lusso è in atto una trasformazione profonda. Se da sempre l’estetica e la maestria artigianale rappresentano gli elementi distintivi del settore, oggi il valore di un prodotto si misura anche attraverso la sua origine, il suo impatto ambientale e la storia che porta con. 🔗 Leggi su Today.it
