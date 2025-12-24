Famiglia nel bosco la madre da un mese non si lava in casa famiglia | Non apre al dialogo I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

Per settimane si è parlato del Natale come orizzonte del ricongiungimento tra la famiglia nel bosco Trevallion-Birmingham e i tre figlioletti, in casa famiglia dal 20 novembre. Quell’orizzonte si è spostato più in là – di quanto ancora non è dato saperlo – a causa della «notevole rigidità» dei genitori, che non sembrano intenzionati ad ammettere deroghe rispetto ai «valori cui conformano le loro scelte di vita». Come ha scritto Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i minorenni nelle 6 pagine di provvedimento, Nathan e Catherine non sarebbero dunque disposti a scendere a negoziati. In particolare la madre dei piccoli, individuata come la più intransigente e la più chiusa al dialogo con le istituzioni. 🔗 Leggi su Open.online

