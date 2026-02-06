La voce della madre al telefono si fa confusa | figlia chiama ambulanza e la salva dal monossido di carbonio

La madre chiama la figlia, ma la voce diventa confusa. La ragazza, preoccupata, decide di chiamare subito i soccorsi. Quando arrivano, trovano la donna che ha respirato monossido di carbonio in casa. La figlia ha evitato il peggio, agendo in fretta e chiamando aiuto appena ha capito che qualcosa non andava.

È accaduto a La Spezia: la figlia, fuori casa, era al telefono con la mamma quando ha capito che la donna era stranamente confusa. La ragazza ha intuito che stava rischiando un avvelenamento letale da monossido di carbonio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su La Spezia ambulanza

Una famiglia di La Spezia ha rischiato grosso per un’intossicazione da monossido di carbonio.

Questa notte, una famiglia di Rughi, frazione di Porcari, ha perso quattro persone a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Spezia ambulanza

Argomenti discussi: La voce che cura: Leggere per Marta nell'incubatrice ci ha ridato la normalità; La lettura come gesto di cura: perché la voce dei genitori conta anche in Terapia Intensiva Neonatale; Giornata della lettura ad alta voce: Leggere ai prematuri sostiene il neurosviluppo e rafforza il legame con i genitori; Lettura ad alta voce ai neonati, l'appello dei neonatologi: Favorisce lo sviluppo linguistico e la relazione genitore-figlio.

La voce della madre al telefono si fa confusa: figlia chiama ambulanza e la salva dal monossido di carbonioÈ accaduto a La Spezia: la figlia, fuori casa, era al telefono con la mamma quando ha capito che la donna era stranamente confusa. La ragazza ha intuito che stava rischiando un avvelenamento letale da ... fanpage.it

Per nove mesi, ovvero per tutta la sua vita, il bimbo è stato avvolto, cullato, contenuto nel grembo di sua madre. Non è mai stato solo. Ha vissuto in un costante abbraccio, accarezzato dal liquido amniotico, cullato dal battito del cuore e dalla voce della mamma facebook