Genoa-Inter Chivu carica i suoi | Ci davano dei falliti e invece siamo lì

In vista della sfida di oggi tra Genoa e Inter a Marassi, Chivu invita i suoi a mantenere alta la concentrazione. Dopo la recente eliminazione in Champions League, i nerazzurri sono determinati a riscattarsi e a dimostrare il loro valore in una trasferta difficile, dove non vincono in Liguria dal 2020.

Milano, 13 dicembre 2025 – A pochi giorni dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool, l'Inter si prepara per la trasferta delle 18 a Marassi in casa de l Genoa, una squadra che i nerazzurri non battono in Liguria dal 2020. "Servirà una gara perfetta nell'approccio, troviamo una squadra che col nuovo allenatore ha ritrovato entusiasmo e punti - dice Cristian Chivu in conferenza stampa -. A Genova per l'Inter non è mai stato semplice. Viviamo il nostro cammino con la serenità che avevamo anche prima, consapevoli del lavoro che stiamo facendo e del fatto che in campo dobbiamo sempre dare il meglio". Sport.quotidiano.net

