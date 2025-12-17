Separazione carriere il derby a destra sul referendum | Forza Italia anticipa FdI e lancia i suoi comitati per il Sì

Nel dibattito sulla separazione delle carriere, Forza Italia si distingue anticipando la posizione di Fratelli d’Italia e avviando i propri comitati per il Sì al referendum costituzionale. La campagna, guidata da Giorgio Mulè e Francesco Battistoni, mira a sostenere la riforma e a coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, il derby a destra sul referendum: Forza Italia anticipa FdI e lancia i suoi comitati per il Sì L’oggetto è chiaro: “Costituzione comitato cittadino per il Sì e campagna referendaria”. Firmato Giorgio Mulè (responsabile della campagna per il Sì) e Francesco Battistoni (responsabile organizzazione di Forza Italia). A tre giorni dalla nascita del comitato unico di maggioranza per il “Sì” alla riforma sulla separazione delle carriere, Forza Italia anticipa gli alleati e inizia a organizzare i propri comitati di partito: lunedì 15 Mulè e Battistoni hanno inviato una circolare ( qui ), che Il Fatto ha letto, a parlamentari, segretari regionali e provinciali di Forza Italia per chiedere di iniziare a costituire i comitati cittadini e avviare la campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Separazione carriere, Sisto: “Saremo noi a chiedere il referendum”. Giovedì l’ultimo ok al Senato, la destra festeggia in piazza Leggi anche: Separazione delle carriere, il comitato del sì ha un problema: “Lega e Forza Italia non vogliono metterci soldi” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. DE LUCA CONTRO FICO, IL DERBY CHE SPEZZA IL PD IN CAMPANIA Carriere separate, un’idea che viene da lontano (e non soltanto da destra) - Il primo a proporre di distinguere le funzioni dei magistrati fu Flick, ministro nel primo ... avvenire.it

