La sedia vuota per l' Europa

Questa mattina si è tenuto un incontro tra i leader europei, ma all’ordine del giorno c’era soprattutto il senso di incertezza che attraversa il continente. Le tensioni aumentano e molti si chiedono quale strada possa seguire l’Europa per uscire da questa fase difficile. Intanto, le notizie che arrivano parlano di un’Unione che fatica a mantenere unita la sua voce e la sua forza. La crisi si fa sentire forte, e la sensazione generale è che la sedia vuota rappresenti sempre più il vuoto di leadership.

La paura del federalismo e la passione per il veto. Perché il primo litigio che scosse la famiglia europea interroga ancora l’Unione di oggi Il racconto dell’Europa di oggi è costantemente accompagnato dall’idea della crisi, della dissoluzione, della sempre maggiore irrilevanza. A fare ricorso a questa categoria sono certamente i suoi nemici: Donald Trump e l’Amministrazione americana descrivono un continente avviato al declino e alla cancellazione della civiltà, JD Vance, un anno fa, diceva che in Europa è in atto un processo di erosione della libertà. Ma di crisi parlano, forse più tragicamente, anche coloro che all’Europa vogliono bene, che la vorrebbero più unita, più forte e più giusta, e che invece sono costretti a vederla divisa tra le forze che vogliono farla a pezzi – all’interno i “patrioti” che invocano un ritorno alle Nazioni, all’esterno gli imperi decisi a schiacciarla – e tra quei leader che sì, la difendono, ma spesso troppo timidamente, con moderazione e compostezza, che dall’esterno appaiono impelagati in regolamenti, tecnicismi e compromessi al ribasso, e che forse hanno dimenticato di star guidando un progetto che nasce come un sogno di libertà, pace e democrazia – e che oggi, più che mai, rappresenta un’eccezione nel mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante l'edizione di Atreju, Giuseppe Conte ha commentato con ironia la presenza di una sedia vuota, riferendosi a Giorgia Meloni e Elly Schlein.

Una sedia vuota è stata posizionata ieri in diverse piazze dell'Abruzzo, tra cui quella di Pescara, per ricordare le donne uccise dalla violenza.

