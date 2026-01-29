Una sedia vuota contro la violenza | l’Osservatorio della legalità aderisce a Posto occupato

Una sedia vuota è stata posizionata ieri in diverse piazze dell’Abruzzo, tra cui quella di Pescara, per ricordare le donne uccise dalla violenza. L’Osservatorio della legalità della Regione ha deciso di aderire all’iniziativa “Posto occupato”, un gesto simbolico per non dimenticare le vittime. La sedia vuota rappresenta un invito a riflettere e a mantenere alta l’attenzione sul problema della violenza di genere.

L'iniziativa simbolica per ricordare le donne vittime di femminicidio sarà presente in tutti gli eventi pubblici dell'ente regionale Una sedia vuota per non dimenticare. L'Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo ha aderito all'unanimità all'iniziativa "Posto occupato", il gesto simbolico che intende mantenere viva la memoria delle donne vittime di violenza e femminicidio. "Posto occupato" consiste nel lasciare simbolicamente una sedia vuota, con un cartello esplicativo, durante eventi pubblici, convegni e incontri istituzionali. Quella sedia rappresenta il posto che una donna non può più occupare nella vita quotidiana — in famiglia, nel lavoro, nella comunità — perché la violenza le ha tolto tutto.

