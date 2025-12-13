Atreju la sparata di Giuseppe Conte | Meloni e Schlein? Una sedia vuota
Durante l'edizione di Atreju, Giuseppe Conte ha commentato con ironia la presenza di una sedia vuota, riferendosi a Giorgia Meloni e Elly Schlein. L'ex premier ha sottolineato come Meloni, padrona di casa, avesse esteso l'invito anche a lui, sottolineando l'assenza delle altre figure politiche e suscitando dibattito sulla partecipazione e le tensioni politiche attuali.
"C'è anche una sedia vuota importante qui, Giorgia Meloni la padrona di casa, aveva esteso l'invito anche a me, poteva esserci lei da buona padrona di casa". Giuseppe Conte ha risposto così a Tommaso Cerno che gli ha chiesto, sul palco di Atreju, della scelta della segretaria dem Elly Schlein di non partecipare alla kermesse di Fdi. Alla domanda se sia contento o meno di essere presente da solo, senza la Schlein, Conte non risponde ma si limita a dire che "verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto". "Ci confronteremo con le altre forze dell'opposizione e troveremo il metodo migliore per scegliere il candidato del centrosinistra ", ha proseguito l'ex premier. Liberoquotidiano.it
Atreju, Conte: "Alleanza con Pd e Schlein solo se nel programma ci sono le battaglie del M5S" - "Vediamo la proposta formale" sulla legge elettorale, "ci confronteremo in Parlamento". affaritaliani.it
Atreju, Conte: "Dobbiamo ascoltare i giovani, Bernini li ha ridicolizzati" - Il leader del M5S alla kermesse di Fratelli d’Italia commenta la contestazione alla ministra dell'Università: "Meloni nel suo discorso di insediamento ha detto che quando protesteranno 'li guarderò ... tg24.sky.it
La sparata di Giobbe Covatta: “Non sarei andato ad Atreju”. Ma chi l’ha invitato? x.com
La sparata di Giobbe Covatta: “Non sarei andato ad Atreju”. Ma chi l’ha invitato?- - facebook.com facebook
Aliseo, «I libici hanno sparato sul peschereccio per uccidere»