Signorini l’annuncio inaspettato di Salvo Sottile | La storia non è come ve la raccontano

Continua a far discutere lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini e i provini per entrare al Grande Fratello: il pubblico è diviso, c’è chi crede alle accuse e chi invece difende il conduttore a spada tratta, ritenendo che sia lui la vera vittima di questo polverone mediatico. Intanto, sul caso cominciano a pronunciarsi anche personaggi noti del mondo dello spettacolo e del giornalismo, alimentando ulteriormente il dibattito. La scorsa settimana Salvo Sottile si era già occupato della vicenda, attaccando Fabrizio Corona e ipotizzando che dietro tutta questa storia potessero esserci soldi e una vendetta personale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

