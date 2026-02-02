Questa mattina ad Oristano si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna dei ceri benedetti ai capocorsa prima dell’apertura della Sartiglia. I responsabili delle staffette hanno ricevuto il simbolo della festa, iniziando così ufficialmente la celebrazione popolare che coinvolge tutta la città.

A Oristano, nella giornata della Candelora, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna dei ceri benedetti ai capocorsa della Sartiglia, evento che segna l’apertura ufficiale della storica festa popolare sarda. Il rito, radicato nella devozione e nel folklore locale, si è svolto nel cuore della città antica, dove le autorità religiose e le corporazioni dei Gremi dei contadini e dei falegnami hanno unito simboli religiosi e tradizione equestre. Il momento clou è avvenuto nel tardo mattino, quando i presidenti dei due Gremi hanno consegnato i ceri a coloro che guideranno le pariglie in gara: Daniele Mattu per i contadini, e Graziano Pala per i falegnami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerimonia religiosa a Oristano: i capocorsa ricevono i ceri benedetti prima dell’apertura della sartiglia

